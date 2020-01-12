Yerli otomobile yeni belgesel
Giriş Tarihi: 12.01.2020
Türkıye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli aracın tasarım hikayesinin mini bir belgeselini yayınladı. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan görüntüde, "Küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. #TürkiyeninOtomobili, 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.Türkıye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli aracın tasarım hikayesinin mini bir belgeselini yayınladı.
Sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan görüntüde, "Küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. #TürkiyeninOtomobili, 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." denildi.
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