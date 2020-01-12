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Yerli otomobile yeni belgesel

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2020
YERLİ OTOMOBİLE YENİ BELGESEL

Türkıye'nin  (), yerli aracın tasarım hikayesinin mini bir belgeselini yayınladı. sitesinden paylaşılan görüntüde, "Küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. #, 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.

Türkıye'nin (), yerli aracın tasarım hikayesinin mini bir belgeselini yayınladı.

sitesinden paylaşılan görüntüde, "Küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. #TürkiyeninOtomobili, 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." denildi.
Yerli otomobilin tasarım süreci mini belgesel oldu YERLİ OTOMOBİLİN TASARIM SÜRECİ MİNİ BELGESEL OLDU

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