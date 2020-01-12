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THY açıkladı: 74 milyon yolcu taşıdık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2020
THY, 74 MİLYON YOLCU TAŞIDI

, 2019 yılına ait trafik verilerini açıkladı. Buna göre yolcu doluluk oranı yüzde 81,6 olan , geçen yıl toplam 74 milyon 276 bin 202 yolcu taşıdı.

Türk Hava Yolları () 2019 yılına ait trafik verilerini açıkladı. Buna göre yolcu doluluk oranı yüzde 81,6 olan THY, geçen yıl toplam 74 milyon 276 bin 202 yolcu taşıdı.

Bunun 30 milyon 280 bini iç hat yolcularından, 24 milyon 569 bini transit yolculardan oluştu.

Geçen yıl THY 75,2 milyon yolcu taşımıştı.

Kargo tarafında ise özellikle hatlarında yüzde 13'lük artış dikkat çekti. Bu bölgeye 471 bin 279 ton kargo taşımacılığı yapıldı.

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