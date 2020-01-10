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10.01.2020

Yerli otomobilin tasarım süreci mini belgesel oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) , sosyal medya üzerinden "Türkiye'nin Otomobili"nin tasarım sürecini anlatan bir belgesel yayınladı. 27 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan yerli otomobil, tüm dünyada büyük ses getirdi. 8 Ocak'ta mini bir belgesel yayınlayacaklarını duyuran TOGG, beklenen videoyu paylaştı. TOGG, mini belgeseli, "Türkiye'nin Otomobili, TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak’ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina’nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız Yeniliğe Yolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı." sözleriyle paylaştı.

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