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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 9 yeni ilaç ödeme listesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2020
9 YENİ İLAÇ ÖDEME LİSTESİNDE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , müjdeli haberi verdi. Bakan Selçuk, biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Daha önce yurt dışından getirilen 20 ilacın eş değerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur" bilgisini paylaştı.

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