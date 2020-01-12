Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 9 yeni ilaç ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, müjdeli haberi verdi. Bakan Selçuk, biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.Bakan Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,bilgisini paylaştı.