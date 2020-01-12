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"İbrahim Keresteci Basın Ödülleri"nde Turkuvaz Medya Grubu'na 4 ödül...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2020
TURKUVAZ’A 4 ÖDÜL

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Bem-Bir-Sen) ""nde 'na 4 ödül verildi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Bem-Bir-Sen) ""nde 'na 4 ödül verildi.

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah gazetesi yazarı , ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin yazıları ve TV programları sebebiyle ödüle layık görülürdü. Faruk Erdem adına ödülü muhabiri Vuslat Ay AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan aldı.

gazetesinden Kenan Kıran ve Betül Alakent ile aHaber'den da ödüle layık görüldü.

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