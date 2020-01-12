Ayder Yaylası'nda dönüşüm zamanı
Giriş Tarihi: 12.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Yaylada öncelikle kanalizasyon, su, elektrik gibi altyapı çalışmaları yol altına alınacak ve 1600 araç kapasiteli otopark inşaatına başlanılacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.
ALTYAPI DÜZENE GİRİYOR
Yaylada öncelikle kanalizasyon, su, elektrik gibi altyapı çalışmaları yol altına alınacak ve 1600 araç kapasiteli otopark inşaatına başlanılacak.
Çevreye çirkin görüntü veren 25 salıncağın kaldırılması sırasında zarar gören alanda çimleme çalışması da bitti.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanı Ömer Altun, "Burada ülke ölçeğinde büyük bir yatırım yapılıyor" açıklamasında bulundu.
Kış mevsimi ve yoğun çalışmalara rağmen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Altun, "Önümüzdeki yıl kaplıca tesisimiz yapılacak. Kamu arazisinde 9 blok halinde apart otel yapılacak. 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir Ayder ile karşılaşacağız" dedi. Kaynak: TAKVİM
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