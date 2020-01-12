12 Ocak 2020, Pazar
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Ayder Yaylası'nda dönüşüm zamanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2020
AYDER'DE DÖNÜŞÜM ZAMANI

Başkan 'ın talimatıyla 'nin ünlü merkezi 'nda çalışmaları başladı. Yaylada öncelikle kanalizasyon, su, elektrik gibi altyapı çalışmaları yol altına alınacak ve 1600 araç kapasiteli otopark inşaatına başlanılacak.

Başkan 'ın talimatıyla 'nin ünlü merkezi 'nda çalışmaları başladı.

ALTYAPI DÜZENE GİRİYOR

Yaylada öncelikle kanalizasyon, su, elektrik gibi altyapı çalışmaları yol altına alınacak ve 1600 araç kapasiteli otopark inşaatına başlanılacak.

Çevreye çirkin görüntü veren 25 salıncağın kaldırılması sırasında zarar gören alanda çimleme çalışması da bitti.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanı Ömer Altun, "Burada ülke ölçeğinde büyük bir yatırım yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Kış mevsimi ve yoğun çalışmalara rağmen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Altun, "Önümüzdeki yıl kaplıca tesisimiz yapılacak. Kamu arazisinde 9 blok halinde apart otel yapılacak. 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir Ayder ile karşılaşacağız" dedi. Kaynak: TAKVİM

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