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2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? | Asgari ücrete gelen zam işsizlik maaşını da artırdı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2020
İŞSİZE 2 BİN 336 LİRA

Asgari ücrete gelen yüzde 15 oranındaki maaşını da artırdı. İşsizlik maaşında en yüksek rakam 2 bin 336 liraya kadar çıktı. 10 ay maaş alan bir işsize 23 bin 360 lira ödenecek.

2020 Ocak ayı ile birlikte asgari ücrete gelen yüzde 15 oranındaki birçok ödemeyi de yükseltti. Bunlardan birisi de . 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanacak. maaşı ise asgari ücrete göre belirleniyor.

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