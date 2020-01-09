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4.1 milyon kişiye ücretsiz sağlık hizmeti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2020
4.1 MİLYON KİŞİYE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Hükümet, 4.1 milyon kişinin ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmasının önünü açtı. ve Bağ- Kur borcu olanlar, yıl sonuna kadar ve üniversite hastanelerinden ücretsiz hizmet alacak.

ve Bağ- Kur borcu olan vatandaşlar 2020 sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Prim borcu bulunan 'lular ile prim borcu olanlara ve üniversite hastanelerinin kapısı yeniden açıldı. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından borçlu vatandaşın bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bağ-Kur'lular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek" dedi. Düzenlemeden GSS kapsamında yaklaşık 4 milyon 110 bin kişinin faydalanması bekleniyor.

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