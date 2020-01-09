4.1 milyon kişiye ücretsiz sağlık hizmeti
Hükümet, 4.1 milyon kişinin ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmasının önünü açtı. Genel Sağlık Sigortası ve Bağ- Kur borcu olanlar, yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinden ücretsiz hizmet alacak.
Genel Sağlık Sigortası ve Bağ- Kur borcu olan vatandaşlar 2020 sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Prim borcu bulunan Bağ-Kur'lular ile GSS prim borcu olanlara Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin kapısı yeniden açıldı. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından borçlu vatandaşın bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bağ-Kur'lular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek" dedi. Düzenlemeden GSS kapsamında yaklaşık 4 milyon 110 bin kişinin faydalanması bekleniyor.
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