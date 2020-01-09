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Son dakika: Borsa İstanbul'da yeni gelişme! BIST 100 endeksi yeniden 116 bin sınırını aştı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
BORSA İSTANBUL'DA YENİ GELİŞME!

Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi yüzde 3'e yakın yükselişle yeniden 116 bin puan eşiğini aştı

'da BIST 100 endeksi dün 110.746 puana kadar gerilemesinin ardından gelen güçlü alımlarla yükselişe geçti.

Güne yüzde 2,09 artışla 115.236,49 puandan başlayan Borsa , gün ortasına yaklaşırken yüzde 3'ten fazla yükselişle 116 bin puan eşiğini aştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirmişti.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'dan yatırımcılara flaş çağrı BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATİLLA'DAN YATIRIMCILARA FLAŞ ÇAĞRI

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