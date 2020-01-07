Bakanlık duyurdu! Patates ve kuru soğan için flaş karar
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Son dakika haberine göre; Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. Bu iki ürünü ihraç etmek isteyen üreticiler Ticaret Bakanlığı'na onay için başvuruda bulunacak.
Patates ve kuru soğan, ihracatı ön izin şartına bağlanan ürünler listesine alındı.
Ticaret Bakanlığı'nın tebliği resmi gazetede yayımlandı.
Karara göre, patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici ve firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuracak.
Bakanlık onay verirse izin verilen koşul ve miktarda patates ve kuru soğan ihracatı yapılabilecek.
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