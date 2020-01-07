07 Ocak 2020, Salı
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Bakanlık duyurdu! Patates ve kuru soğan için flaş karar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2020
PATATES VE KURU SOĞAN İÇİN FLAŞ KARAR

Son dakika haberine göre; ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. Bu iki ürünü ihraç etmek isteyen üreticiler 'na onay için başvuruda bulunacak.

ve , ihracatı ön izin şartına bağlanan ürünler listesine alındı.

'nın tebliği resmi gazetede yayımlandı.

Karara göre, patates ve kuru ihraç etmek isteyen üretici ve firmalar ve 'na başvuracak.

Bakanlık onay verirse izin verilen koşul ve miktarda patates ve kuru soğan ihracatı yapılabilecek.

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