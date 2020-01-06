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Reel efektif döviz kuru endeksi aralık ayında geriledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2020
EKONOMİDE SEVİNDİREN GELİŞME! GERİLEDİ...

Reel efektif endeksi, Aralık 2019'da bazında 1,20 puan azalarak 76,17'ye düştü. bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 2,19 puan azalarak 82,07'den 79,88'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif endeksi, bazında 2019 yılının aralık ayında bir önceki aya kıyasla 1,20 puan azalışla 76,17'ye indi. Endeks, kasım ayında 77,37 düzeyinde bulunuyordu.

GERİLEME YAŞADI

bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 2,19 puan azalarak 82,07'den 79,88'e geriledi.

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