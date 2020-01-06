Reel efektif döviz kuru endeksi aralık ayında geriledi
Giriş Tarihi: 06.01.2020
Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2019'da TÜFE bazında 1,20 puan azalarak 76,17'ye düştü. Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 2,19 puan azalarak 82,07'den 79,88'e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 2019 yılının aralık ayında bir önceki aya kıyasla 1,20 puan azalışla 76,17'ye indi. Endeks, kasım ayında 77,37 düzeyinde bulunuyordu.
GERİLEME YAŞADI
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 2,19 puan azalarak 82,07'den 79,88'e geriledi.
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