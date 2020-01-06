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Antalya’daki 5 yıldızlı ünlü otele icra şoku! Yarı fiyatına satılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2020
ÜNLÜ OTELE İCRA ŞOKU! SATILIYOR

Kemer‘de 1988 yılının haziran ayında işletmeye açılan ve yıllardır faaliyet gösteren 5 yıldızlı , özel bir bankaya olan borçları nedeni ile icradan yarı fiyatına satışa çıkartılacak.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, adına kayıtlı olan 5 yıldızlı bölgedeki konumu, 553 oda sayısı ve 1209 yatak kapasitesi ile de dikkat çekiyor.

"4 OTELİN İCRADAN SATIŞINI..."

Satışa çıkacak olan Otel hakkında bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, "Şartnamedeki bilgilere baktığımız da hazineye ait 89 bin 258 metrekarelik arazi üzerine kurulu otel, 1988 yılının haziran ayında işletmeye açılmış. 49 yıllık üst kullanım hakkı olan otelin 2037 yılına kadar tahsis süresi. Diğer yandan otelin bağlı olduğu grubun özel bankaya 1 milyar liraya borcu olduğu ve bu nedenle bankanın gruba ait 4 otelin icradan satışını talep ettiği, 3 otelle ilgili kıymet takdir davalarının devam ettiği, Kemer'deki Martı Myra Otel'in satışının ise kesinleştiğini görüyoruz. İş insanı Halit Narin'in temelini attığı ve 'nin en eski turizm şirketlerinden biri konumunda olan şirketin toplam 7 oteli bulunuyor" dedi.

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