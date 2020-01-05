Yaşlı ve engellinin maaşı arttı
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
Ocak, sadece emekliler değil, pek çok kesim için zam ayı. Ocak zammıyla 65 yaş aylığı 672, engelli aylığı 537-805, evde bakım desteği de bin 460 liraya çıktı.Ocak, sadece emekliler değil, pek çok kesim için zam ayı. Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artış; emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltti. Buna göre;
● Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 353 liradan 2 bin 483 liraya ulaştı.
● 637 lira olan 65 yaş aylığı 672 liraya yükseldi.
● Evde yakınına bakanlara verilen aylık, bin 460 liraya çıktı.
● Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 537 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 763 liradan 805 liraya ulaştı.
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