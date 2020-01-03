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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı , "Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter'dan paylaştığı önemli mesajda "Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

"CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI"

Bakan Albayrak ayrıca, "2019'da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

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