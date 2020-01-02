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Market poşetlerinin fiyatı arttı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2020
MARKET POŞETLERİNİN FİYATI ARTTI!

Marketlerde satılan poşetlere yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme oranı uygulandı. Bundan sonra marketlerdeki poşetler 30 kuruştan satılacak. 30 kuruşun 18 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na,12 kuruşu ise satıcı ile Hazine'ye aktarılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Geri Kazanım Katılım Payı'na ilişkin yönetmelik resmen yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda marketlerde satılan 25 kuruşluk poşetlerin fiyatlarında artış yaşandı. Tebliğde yer alan tutarlara 2020 yılı yeniden değerleme oranı uygulandı ve poşetlerin fiyatı böylece 30 kuruşa çıkmış oldu.

30 kuruşun 18 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na,12 kuruşu ise satıcı ile Hazine'ye aktarılacak.

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