02 Ocak 2020, Perşembe
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Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2020
ANTALYA HAVALİMANI İÇİN KARAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi () Genel Müdürlüğü tarafından 'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale yapılacak.

'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum tarafından gerçekleştirilecek söz konusu ihale için istekliler 31 Ocak'a kadar teklif verebilecek.

İhale, kapalı zarf içinde teklif alınarak açık artırma usulüne göre yapılacak. İstekliler, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilecekleri ihale dosyasını KDV dahil 100 bin liraya alabilecek.

Geçici teminat tutarı 40 milyon avro olan ihale, 31 Ocak'ta DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

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