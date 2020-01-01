01 Ocak 2020, Çarşamba
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Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine zam geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

ve Osmangazi Köprüleri'nin geçiş ücretlerine yüzde 14 oranında zam geldi. Buna göre araç sınıfı 1 olan modeller Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmek için 21,90 TL, 'nden geçmek için ise 117,90 TL ödeyecek.

İstanbul Boğazı'nın üçüncü incisi olan Köprüsü'nün geçiş ücretleri, yeni yılla birlikte zamlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak isteyen araçların ödeyeceği ücretler yüzde 14 oranında arttırıldı.

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Buna göre Araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 21 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 29 lira 10 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 54 lira 10 kuruş, araç sınıfı 4 olan modellerde 137 lira 30 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 170 lira 80 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 15 lira 35 kuruş alınacak. Kurum, ücretlere KDV dahildir, açıklamasında bulundu.

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ'NE DE ZAM
Yüzde 14'lük zam oranı, Osman Gazi Köprüsü'nde uygulanan geçiş ücretlerine de yansıtıldı.

Osman Gazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretleri 1 Ocak 2020 itibarıyla şöyle sıralandı;

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