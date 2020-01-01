2020 Köprü geçiş ücretleri ne kadar? - Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti!
Köprü geçiş ücretleri 2020 yılında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2020 köprü geçiş ücretleri ne kadar? Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti sorgulanıyor. Yeni yılda Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine zam geldi. Zam sonrası köprü geçiş ücretleri ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İki köprünün de geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi.
2020 köprü geçiş ücretleri ne kadar? Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Yapılan açıklamada; gece tarifesinden itibaren yürürlüğe giren yeni tarifelere göre, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi. Peki, köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?
KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Osmangazi Köprüsü'nde 103.05 TL olan binek araç geçişi 117.90 TL'ye yükselirken, aynı araç sınıfında 19.15 TL olan Yavuz sultan Selim Köprüsü'nden alınacak ücret de 21.90 TL'ye çıktı.
Osmangazi Köprüsü'nde hafif ticari araçlardan alınan geçiş ücreti 164.85 TL'den, 188.65 TL'ye çıktı. Hafif ticari araçlar için Yavuz sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 25.5 TL'den 29.10 TL'ye çıktı. Yeni tarifeler gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Ücret tarifelerini öğrenmek için diğer sayfaya geçiniz...
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- 2020 Köprü geçiş ücretleri ne kadar? - Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti!
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