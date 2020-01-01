Filtresiz 5 termik santral mühürlendi! 31 Aralık'a kadar süre verilmişti

Manisa Soma, Zonguldak Kilimli, Kütahya'da 2 ve Afşin'deki A termik santrali, hava kirliliğini önlemek amacıyla zorunlu kılınan baca filtresi takmadığı için mühürlendi.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi. Manisa'nın 108 bin 981 nüfuslu ilçesi Soma'da, Başkan Erdoğan'ın kanun teklifini veto etmesi sevinçle karşılandı.

İçinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen yöre halkı, kararın veto edilmesini sevinçle karşıladı. Vatandaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını kaydettiler.



Soma Termik Santrali

Yetkililer de termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. Süre 1 Ocak'ta doldu ancak bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine harekete ekipler, gece yarısı harekete geçti. Yetkiller, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali'ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu. DHA, faaliyetin olmadığı termik santraldeki sessizliği görüntüledi.



Çatalağzı Termik Santralı

ZONGULDAK'TA BACASINDA FİLTRE OLMAYAN SANTRALDE ÜRETİM DURDURULDU

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin bacalarında filtre bulunmuyor. Termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu. TBMM'de yapılan oylamada kabul edilen, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesini öngören yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesi beldede yaşayanları sevindirmişti.



Kütahya'daki iki termik santralin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu

KÜTAHYA'DA DA 2 SANTRAL

Kütahya'nın Seyitömer ile Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde jandarma ekiplerince mühürlendi. İki santraldeki üretim durduruldu.



Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu

AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ MÜHÜRLENDİ



Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, saat 09.30 sıralarında Afşin'in Çoğulhan Mahallesi'ndeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne gitti. Kül tutucu filtreleri ve baca gazı artıma tesis olmadan çalışan santral, ekipler tarafından mühürlenerek enerji üretimine son verildi. Santralin, kazanlardaki kömürün bitene kadar çalışacağı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Kahramanmaraş Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede; Afşin-Elbistan Elektrik Üretim A.Ş.'nin çalışmaları 'Geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir."

31 ARALIK'A KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının durdurulmasına ilişkin, "AK Parti hükümeti olarak çevreye karşı duyarlılık konusunda alınan kararlarla ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. 31 Aralık 2019 olarak verilen son tarihin uygulanmasını bugün itibarıyla göstermiş olduk." dedi.

Öçal, Elbistan ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, santralin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce mühürlenerek, faaliyetinin durdurulduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Vatandaşların sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerinin her türlü tedbiri aldığını ve almaya devam ettiğini anlatan Öçal, şunları söyledi:

"Bu çerçevede Afşin Elbistan Elektrik Üretim Anonim Şirketi çalışmaları geçici faaliyet belgesin alıncıya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmalarda sürdürmektedir. Gerek işçilerimizin mağdur edilmemesi açısından, gerekse enerji piyasamızda enerji ile ilgili sıkıntı yaşanmaması açısından ilgili bakanlıklarımız gerekli çalışmaları yürütmektedir. Oradan alınan sonuçları peyderpey halkımızla işçilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. AK Parti hükümeti olarak çevreye karşı duyarlılık konusunda alınan kararlarla ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. 31 Aralık 2019 olarak verilen son tarihin uygulanmasını bugün itibari ile göstermiş olduk."