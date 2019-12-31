Son dakika: Borsa İstanbul yılın son gününe rekorla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın son işlem gününe rekorla başladı. BIST 100 endeksi güne 115 bin puanı aşarak başladı ve son 20 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 115.072,05 seviyesine yükseldi. BIST 100 endeksi güne 115 bin puanı aşarak başladı ve son 20 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu
Açılışta BIST 100 endeksi, 318,08 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 115.072,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.
115.000 PUANI TEST ETTİ
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 3,44 ile turizm oldu. Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 115.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde artışla 114.753,97 puandan tamamladı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı dış ticaret dengesi, yurt dışında ise tüketici güven endeksi başta olmak üzere ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.
Yarın yılbaşı tatili dolayısıyla borsaların kapalı olacağını anımsatan analistler, bugün düşük hacimle de olsa dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç, 112.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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