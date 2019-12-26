26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

TUSAŞ ve TÜBİTAK BİLGEM'den Milli Muharip Uçağı için sözleşme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
TÜRKİYE’NİN SAVAŞ UÇAĞINDA YENİ GELİŞME! YERİ BELLİ OLDU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii () ile BİLGEM arasında Milli Muharip Uçağı () Sözleşmesi kapsamında yakın alan test tesisi için sözleşme imzalandı. Sözleşme ile Milli Muharip Uçağı'nın radar kesit alanı tesisi TUSAŞ yerleşkesinde kurulacak ve uçağın testleri burada gerçekleştirilecek.

Sözleşme, Genel Müdürü Prof. Dr. ve BİLGEM Başkanı Prof. Dr. arasında imzalandı. İmzalanan sözleşme ile TUSAŞ, 20-25 metrelik boyutlarda olan uçakların testlerini yapabilecek bir altyapı kurmuş olacak. 2021 yılında kurulması beklenen tesiste yapılacak radar izi ölçümleri 'nun tasarım ve geliştirilme faaliyetlerinde de kullanılabilmesinin yolunu açacak. TUSAŞ, böylece Milli Muharip Uçağı projesinin çalışmaları için yerli ortaklığa giderek önemli bir yatırım sözleşmesi imzalamış oldu.

Sözleşme hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "TÜBİTAK BİLGEM ile 'nin en önemli projesi Milli Muharip Uçağı için yaptığımız altyapı yatırımı Türkiye'de bir ilk olacak. Sözleşme ile dünyada yalnızca 4 ülkede olan 5'nci nesil uçağı Milli Muharip Uçağı için yapacağımız radar kesit alanı tesisinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin en önemli projesinin geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önemin gerçekleştirdiğimiz yerli işbirlikleri ile daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.



TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise şunları söyledi:

"'la başlayan yüksek düzeyde işbirliği çalışmalarımız bugün imzaladığımız radar kesit alanı tesisiyle artarak devam ediyor."

PARS ve KAPLAN TSK'ya teslim edildi! PARS ve KAPLAN'ın özellikleri neler? PARS VE KAPLAN TSK'YA TESLİM EDİLDİ! PARS VE KAPLAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN