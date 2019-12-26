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TEMSAN'ın ana statüsü yeniden belirlendi! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
O ŞİRKETİN STATÜSÜ YENİDEN BELİRLENDİ! BAŞKAN KARAR VERECEK

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ'nin () ana statüsü yeniden belirlendi. Buna göre yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşacak. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan genel müdür, tarafından atanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 'ın çalışma usul ve esasları belirlenerek şirketin hukuki statüsü, amaç ve faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, bağlı ortaklık ve iştirakleriyle bunlar arasındaki ilişkileri, mali hükümleri ve ilgili diğer hususlar yeniden düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATANACAK

Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşacak. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan genel müdür, tarafından atanacak.

İlgili bakanlığı olan 'ın merkezi 'da bulunacak, şirketin yeri Cumhurbaşkanlığı tarafından değiştirilebilecek.

TEMSAN, inşaat işlerine proje hazırlamak, nakil hattı emsali teçhizatlarını projelendirmek, imal ve montajını yapmak, enerji üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili her çeşit teçhizatı üretmek ve ticaretini yapmakla görevli olacak.

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapacak şirket, Enerji ve tarafından belirlenen güç ve türüne göre lisanslı veya lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerini bakanlık adına yürütebilecek.

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