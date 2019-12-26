Ev alana 30 bin TL
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı yeni yılda artıyor. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığında 30 bin lira alabilecek. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.
Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren konut hesabında tutarlar, yeni yılda yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artacak.
Buna göre; hesaba aylık ödemede alt sınır 475,82, üst sınır 4 bin 758 liraya çıkacak. Hesaba açılışta bir defada yatırılabilecek azami tutar da 57 bin 96 liraya yükselecek. Devlet katkısı tavanı ise 24 bin 746 liradan 30 bin 333 liraya çıkacak.
5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.
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