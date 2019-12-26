Son dakika: Borsa İstanbul son 20 ayın zirvesinde
Son dakika haberi... Borsa İstanbul son 20 ayın zirvesinde... Borsa İstanbul 113 bin seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, yeni güne başladığı ilk dakikalarda son 20 ayın rekorunu kırdı. Endeks şu dakikalarda 113 bin seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artışla 113.514,17 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 184,95 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.514,17 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,24 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,10 ile metal ana sanayi oldu.
BORSA İSTANBUL SON 20 AYIN ZİRVESİNDE
Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazanarak günü 113.329,22 puanla 6 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.
Avrupa'da Noel tatilinin devam ettiğini, ABD piyasalarının ise bugün işleme açılacağını belirten analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti. AA
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