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2020'de emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2019
2020'DE EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Emekliler 2020’de ikramiyede yeni tutar istiyor. 2 farklı teklif var. zammı olursa bin lira yerine bin 116, yeniden değerleme artışı yapılırsa bin 225 lira verilecek. maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...




Tüm emeklilere yeni yılda da bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak.

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