Türkiye’nin yerli otomobilinde geri sayım sürüyor. Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobilden paylaşılan görseller vatandaşları şimdiden heyecanlandırdı. Yerli otomobil özellikleri araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli otomobilden yeni detaylar ortaya çıkıyor. TOGG tarafından her gün otomobille ilgili yeni bir detay paylaşılıyor. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı. Peki, yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli otomobil için heyecan dorukta. Yerli otomobille ilgili her gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. Her gün yeni bir fotoğrafı ortaya çıkan yerli otomobilin tasarımı göz kamaştırıyor. Peki, yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek yerli otomobilin tanıtımı 27 Aralık Cuma günü yapılacak. TOGG'un internet sitesinde bu tarihi işaret eden bir sayaç bulunuyor. Tanıtımın yapılacağı yer ise Gebze'deki Bilişim Vadisi.

27 Aralık tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." sözleriyle duyurmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra yerli otomobilin ilk fotoğraflarını paylaşmıştı.

TOGG, Türkiye'nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter'dan paylaştı. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı.

Dün paylaşılan fotoğrafta ise, otomobilin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşılmıştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) logosuyla paylaşılan fotoğraflarda Bakan Varank'ın yanı sıra TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yer aldı.