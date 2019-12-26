Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
Türkiye’nin yerli otomobilinde geri sayım sürüyor. Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobilden paylaşılan görseller vatandaşları şimdiden heyecanlandırdı. Yerli otomobil özellikleri araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli otomobilden yeni detaylar ortaya çıkıyor. TOGG tarafından her gün otomobille ilgili yeni bir detay paylaşılıyor. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı. Peki, yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli otomobil için heyecan dorukta. Yerli otomobille ilgili her gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. Her gün yeni bir fotoğrafı ortaya çıkan yerli otomobilin tasarımı göz kamaştırıyor. Peki, yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek yerli otomobilin tanıtımı 27 Aralık Cuma günü yapılacak. TOGG'un internet sitesinde bu tarihi işaret eden bir sayaç bulunuyor. Tanıtımın yapılacağı yer ise Gebze'deki Bilişim Vadisi.
27 Aralık tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." sözleriyle duyurmuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra yerli otomobilin ilk fotoğraflarını paylaşmıştı.
TOGG, Türkiye'nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter'dan paylaştı. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı.
Dün paylaşılan fotoğrafta ise, otomobilin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşılmıştı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) logosuyla paylaşılan fotoğraflarda Bakan Varank'ın yanı sıra TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Dev projede sona gelindi! Erdoğan ile Putin'in katılımıyla açılacak
- Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?
- Dev kampanyaların son günü 31 Aralık! Milyonları ilgilendiriyor...
- Başkan Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı
- 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
- Dolar euro faiz hiçbiri altın kadar kazandırmadı
- Köprü ve otoyollardan 11 ayda elde edilen gelir açıklandı
- Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi! İşte başvuru tarihleri ve şartlar...
- Asgari ücret zammı belli oluyor! Bakan Selçuk...
- İkramiye görücüye çıktı! Ağırlığı şaşırttı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
- Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?
- 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
- Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Aralık Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Selcen Hatun kimdir? Selcen Hatun tarihteki yeri nedir, gerçekte var mı?
- 26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı? Ankara Valiliği MEB açıklaması…
- Adana yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Adana okullar tatil mi? Adana Valiliği MEB açıklaması…
- Kuruluş Osman 6. bölüm izle! Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle! | ATV
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!
- Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı, neden öldü? Şeyh Edebali tarihteki yeri nedir?
- Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?