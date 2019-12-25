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Pancar şekeri kotası belirlendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
PANCAR ŞEKERİ KOTASI BELİRLENDİ

A kotası 2.63 milyon ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının yüzde 5'ine karşılık gelen 131 bin 625 ton olmak üzere toplam 2.7 milyon ton olarak belirlendi.

'nin bugünkü sayısında yer alan karar kapsamında, nişasta bazlı şeker kotası da, ülke toplam A kotasının yüzde 2.5'ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak belirlendi.

Karada ayrıca, 2020/2021 pazarlama yılı A ve B kotalarının şirketler bazında dağılımı da belirlendi.

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