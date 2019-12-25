Pancar şekeri kotası belirlendi
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
Pancar şekeri A kotası 2.63 milyon ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının yüzde 5'ine karşılık gelen 131 bin 625 ton olmak üzere toplam 2.7 milyon ton olarak belirlendi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karar kapsamında, nişasta bazlı şeker kotası da, ülke toplam A kotasının yüzde 2.5'ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak belirlendi.
Karada ayrıca, 2020/2021 pazarlama yılı pancar şekeri A ve B kotalarının şirketler bazında dağılımı da belirlendi.
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