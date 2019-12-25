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Başkan Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSMET İNÖNÜ MESAJI

Başkan , 2. Cumhurbaşkanı 'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ile andı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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