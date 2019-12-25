Halkbank'tan bazı kredilerde "yüzde 50-100" faiz indirimi

Halkbank esnaf ve sanatkârlaralar kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 - 100 faiz indirimi yapıyor.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Halkbank 'ın karar kapsamında doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nca karşılanacak.