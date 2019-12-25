Halkbank'tan esnafa faiz indirimi
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Halkbank'tan KOBİ ve esnafa faiz indirimi müjdesi geldi. Halkbank, KOBİ ve esnafın önceki yıllarda kullandığı kredilerin 2020 yılındaki ödemelerinde yüzde 50 faiz indirimi yaptı.
Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.
Esnafın Halkbank'tan 2020 yılında kullanacağı kredilerin faiz oranında yüzde 50 indirime gidildi.
Önceki yıllarda kullanılmış olan kredilerde ise bakiyesi 2020 yılına devreden kısmında da faiz oranı yüzde 50 indirildi.
Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve girişimci kredilerinde ise faiz oranında indirim yüzde 100 oldu. (TRT Haber)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Erdoğan müjdelemişti! O projeye rekor başvuru
- SGK prim borcu ödemeleri için son 7 gün!
- Hükümetten Kanal İstanbul için önemli açıklama
- İşsiz kalana ayda 2031 TL!
- Erken emeklilik ödemesi yapacaklar dikkat! 31 Aralık'tan sonra ödeyenler zarar eder!
- Yerli otomobilden yeni fotoğraf! Kaportası ortaya çıktı...
- Asgari ücret için son günler! İşte masadaki zam senaryoları...
- Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor
- SGK alacakları için son 7 gün! İşte o ödemeler...
- Borsa günü yükselişle tamamladı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Noel nedir, neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?
- 25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?
- Mersin’de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Mersin okullar tatil mi?
- EDHO Meryem öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem geri mi dönüyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!
- Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir?
- Masterchef final ne zaman? Masterchef büyük ödül ne kadar?
- Binlerce öğrenci bekleyişte! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO 153. bölüm tek parça izle! | ATV
- Montrö sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?
- Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Adana okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Beklenen kar yağışı kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika İstanbul kar yağışı açıklaması!