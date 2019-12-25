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Halkbank'tan esnafa faiz indirimi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2019
HALKBANK'TAN ESNAFA FAİZ İNDİRİMİ

'tan KOBİ ve esnafa  müjdesi geldi. Halkbank, KOBİ ve esnafın önceki yıllarda kullandığı kredilerin 2020 yılındaki ödemelerinde yüzde 50 faiz indirimi yaptı.

Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

Esnafın 'tan 2020 yılında kullanacağı kredilerin faiz oranında yüzde 50 indirime gidildi.

Önceki yıllarda kullanılmış olan kredilerde ise bakiyesi 2020 yılına devreden kısmında da faiz oranı yüzde 50 indirildi.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve girişimci kredilerinde ise faiz oranında indirim yüzde 100 oldu. (TRT Haber)

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