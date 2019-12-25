Halkbank'tan esnafa faiz indirimi

Halkbank'tan KOBİ ve esnafa faiz indirimi müjdesi geldi. Halkbank, KOBİ ve esnafın önceki yıllarda kullandığı kredilerin 2020 yılındaki ödemelerinde yüzde 50 faiz indirimi yaptı.

Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

Esnafın Halkbank'tan 2020 yılında kullanacağı kredilerin faiz oranında yüzde 50 indirime gidildi.

Önceki yıllarda kullanılmış olan kredilerde ise bakiyesi 2020 yılına devreden kısmında da faiz oranı yüzde 50 indirildi.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve girişimci kredilerinde ise faiz oranında indirim yüzde 100 oldu. (TRT Haber)