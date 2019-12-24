Bakan Varank duyurdu: Yerli girişimciye 750 milyon liralık fon!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Yatırım Bankası işbirliği ile 750 milyon TL büyüklüğünde Türkiye Kalkınma Fonu kuruldu. Söz konusu fonun altında 350 milyon TL büyüklüğe sahip Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile 400 milyon liralık Bölgesel Kalkınma Fonu faaliyet gösterecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Yatırım Bankası işbirliği ile 750 milyon TL büyüklüğünde Türkiye Kalkınma Fonu'nun kurulduğunu söyledi. Söz konusu fonun altında 350 milyon TL büyüklüğe sahip Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile 400 milyon liralık Bölgesel Fonu faaliyet gösterecek.
Türkiye Kalkınma Fonu'nun tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasındaki satır başları şu şekilde;
FİNANSMANA ERİŞİM ÖNEMLİ
Finansal piyasalarda yeni bir reformu hayata geçiriyoruz. Yenilikçi fikirlerin hayat bulması ve katma değer yaratması için finansmana erişim önemli.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019-2023 yılları arasında Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyan 11. Kalkınma Planı ile Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişim ve risk sermayesi gibi banka dışı doğrudan finansman uygulamalarının çeşitlendirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politikalarla bu kapsamdaki hedefler yer alıyor.
2 FON İLE YERLİ GİRİŞİMCİYE BÜYÜK DESTEK
Bu kapsamda finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri desteklemek, teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere Kalkınma ve Yatırım Bankası ile kalkınma ajansları iş birliğiyle Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında "Teknoloji ve İnovasyon" ile "Bölgesel Kalkınma" fonları kurulacak.
Söz konusu fonlar, Türkiye'de girişimcilik ve yatırım ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yatırımcısı olduğu iki fonun toplam 750 milyon lira büyüklüğünde olması öngörülüyor. İlk 5 yılı yatırım olmak üzere 10 yıllık dönemde faaliyet gösterecek fonlar için Bakanlık, Bölgesel Kalkınma Fonu için 400 milyon lira, Teknoloji ve İnovasyon Fonu için ise 350 milyon lira taahhütte bulunuyor.
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