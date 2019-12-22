Pasaport, trafik cezaları, ehliyet harcı ve yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 2020'de artacak
2020 yılında pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları ve yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenecek ücret belli oldu. Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 22,58 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.
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