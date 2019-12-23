TÜBİTAK 10 personel alacak
Giriş Tarihi: 23.12.2019
TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek.Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev almak üzere 5 uzman yardımcısı ya da uzman alınacak.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Enerji Enstitüsü, bünyesinde görev yapacak 4 araştırmacı alımı gerçekleştirecek.
Ayrıca TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) bünyesinde görev yapmak üzere 1 uzman ya da uzman yardımcısı alınacak.
Başvurular için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK (tubitak.gov.tr), Devlet Personel Daire Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden ulaşılabilecek.
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