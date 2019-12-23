Son dakika: Dolar ne kadar? Dolar ne kadar olur? 23 Aralık 2019 Dolar ve euro kuru...
SON DAKİKA HABERİ: Dolar ne kadar? Dolar ne kadar olur? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,9360'tan işlem görüyor. Analistler dolardaki son durumu ve Dolar ne kadar olur? sorusunu yorumladı. Buna göre dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumunda bulunduğunu bildirildi.
Geçen hafta ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım içeren savunma bütçesini Senato'da kabul etmesinden ardından yaklaşık son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 5,9448'i gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,1 değer kazanarak cuma gününü 5,9399'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9360'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,5870'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,7320'den satılıyor.
Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,3022, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1085 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 97,6 seviyesinde bulunuyor.
DOLAR NE KADAR OLUR?
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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