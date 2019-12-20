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Yargıtay’dan iyi haber

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2019
YARGITAY’DAN İYİ HABER

miktarlarına bağlı olarak verilen prim ödemelerini, yerine sayan işverenlere , 'dur' dedi. 22. , fazla çalışma ücreti talep eden işçiye, aldığı primlerin fazla çalışma ücretini fazlasıyla karşıladığı gerekçesiyle ödeme yapılmamasını yasaya aykırı buldu.

Satış miktarlarına bağlı olarak verilen prim ödemelerini, fazla mesai yerine sayan işverenlere Yargıtay, 'dur' dedi. 22. , fazla çalışma ücreti talep eden işçiye, aldığı primlerin fazla çalışma ücretini fazlasıyla karşıladığı gerekçesiyle ödeme yapılmamasını yasaya aykırı buldu. Kararda fazla çalışma yaptığını iddia eden işçinin bunu ispatlamakla; fazla çalışma ücretlerinin ödendiğini belirten işverenin de bu durumu kanıtlamakla mükellef olduğu hatırlatıldı.

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