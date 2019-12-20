Tazminat almanın formülü
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Kıdem tazminatını almak için işten çıkarılmak gerekiyor. Ancak bunun istisnası da var. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız, son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Peki şartları neler? Detaylar haberimizde...Kıdem tazminatını almak için işten çıkarılmak gerekiyor. Ancak bunun istisnası da var. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız, son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Bu çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyor. Bu sebeple ayrılacak olanlar istifa dilekçelerine gerekçeyi de 15 yıl 3600 gün doldurdukları olarak belirtmeli. Dilekçenin ekine de SGK'dan alınan yazıyı mutlaka koymanız gerekiyor. Burada tavsiyemiz bu tür dilekçelerin işyerine noter vasıtasıyla gönderilmesi. Böylece ileride ortaya çıkacak sorunlarda resmi belgeniz elinizde olacaktır. SGK'dan yazı alıp işyerinize teslim ettikten sonra artık tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. Buna rağmen işyeriniz size tazminat ödemez ise arabulucuya müracaat ederek tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca ALO 170'e durumu bildirerek dava açmadan müfettiş teftişiyle de sorununuzu çözebilirsiniz.
SONRA BA��LAYANLAR
9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların da tazminat alma ve kısmi emekli olma hakları bulunuyor. Ancak bu tarihten sonra şartlar değişiyor. Süre şartı 15 yıldan 25'e çıkarken, prim gün şartı da 3600 günden 4500 güne çıkıyor. Yani 9 Eylül 1999 sonrası işe giren bir sigortalı 25 yıl ve 4500 günü doldurduğunda tazminatını alabilir ve yaş şartı da yerine gelmişse emekli olabilir.
FARUK ERDEM - TAKVİM
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