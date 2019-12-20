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KPDK’dan müjde çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2019
KPDK’DAN MÜJDE ÇIKTI

Aile, Çalışma ve , kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının bugün gerçekleştirileceğini bildirdi. Kamu Personeli Danışma Kurulu () toplantısında konuşan Selçuk, "2002'de göreve geldiğimizde kamu kurum ve kuruluşlarında sadece 5 bin 777 engelli kardeşimiz çalışıyordu. Bugün ise 56 bine ulaşmış durumda. Engelli kardeşlerimizin de bu ay içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayacağız" dedi. Kurul'un gündem başlıklarından birini de 3600 ek gösterge oluşturdu. Memur-Sen, ek maaşlardaki vergi kesintilerini, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini de kurula taşıdı.

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