20 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Akıllı bileklik ile Ar-Ge ödülü aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2019
AKILLI BİLEKLİK İLE AR-GE ÖDÜLÜ ALDI

ve , geliştirdiği 'akıllı bileklik' ile 4. Enerjide Çalıştayı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı. ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Proje can güvenliğini korumaya yönelik yaklaşımımızın bir çıktısıdır" derken; GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ise "Bileklik, enerjili ekipmanlara kişi güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yaklaşıldığında çalışanı uyaracak" diye konuştu.

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, geliştirdiği 'akıllı bileklik' ile 4. Enerjide Çalıştayı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı. Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Proje can güvenliğini korumaya yönelik yaklaşımımızın bir çıktısıdır" derken; Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ise "Bileklik, enerjili ekipmanlara kişi güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yaklaşıldığında çalışanı uyaracak" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN