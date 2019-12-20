Taksitler değişmeyecek
Giriş Tarihi: 20.12.2019
100 bin sosyal konut sabit taksitle satılacak. Taksit tutarları ödeme başladığında da 240’ıncı taksitte de değişmeyecek. Konutlara 3 günde 130 bin başvuru geldi.Başkan Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 81 ile TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin konuta başvuru yağıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır" dedi. 2020'nin ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacakları konutları 1-1.5 yıl içinde tamamlayacaklarını vurgulayan Kurum, "İnşallah bu projeyle; dar gelirli vatandaşlarımız; aylık 894 lira sabit taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.
KURA ÇEKİLECEK
TOKİ Başkanı Ömer Bulut da "100 bin sosyal konut projesi, aynı zamanda başta müteahhitler olmak üzere müşavir, mühendis, mimar, işçi ve malzeme sektörü açısından da önemlidir. Bu doğrultuda birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır" dedi. Konutlara başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Hem e-Devlet'ten hem de Ziraat Bankası şubelerinden başvurular alınacak ve kura tarihi belirlenecek.
BAŞVURU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT
BANKADAN BAŞVURURKEN: Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılacak. Ayrıca; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesini; engelliler kimlik belgesini sunacak.
E-DEVLET'TEN BAŞVURURKEN: e-Devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapılabilecek. Başvurunun tamamlanması için Ziraat Bankası tarafından SMS ile iletilen hesaba para yatırılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ekrem İmamoğlu suçlu bulundu! Mahkemeden karar...
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
- Türk Hava Yolları'ndan Amerikan uçak üreticisi Boeing'e dava!
- Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
- Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?
- 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...
- Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!
- İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı!