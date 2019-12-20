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Taksitler değişmeyecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2019
TAKSİTLER DEĞİŞMEYECEK

100 bin sosyal konut sabit taksitle satılacak. Taksit tutarları ödeme başladığında da 240’ıncı taksitte de değişmeyecek. Konutlara 3 günde 130 bin başvuru geldi.

Başkan Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 81 ile tarafından inşa edilecek 100 bin konuta başvuru yağıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır" dedi. 2020'nin ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacakları konutları 1-1.5 yıl içinde tamamlayacaklarını vurgulayan Kurum, "İnşallah bu projeyle; dar gelirli vatandaşlarımız; aylık 894 lira sabit taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.

KURA ÇEKİLECEK
TOKİ Başkanı Ömer Bulut da "100 bin sosyal konut projesi, aynı zamanda başta müteahhitler olmak üzere müşavir, mühendis, mimar, işçi ve malzeme sektörü açısından da önemlidir. Bu doğrultuda birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır" dedi. Konutlara başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Hem e-Devlet'ten hem de Ziraat Bankası şubelerinden başvurular alınacak ve kura tarihi belirlenecek.

BAŞVURU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

BANKADAN BAŞVURURKEN: Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılacak. Ayrıca; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri 'dan alacakları hak sahipliği belgesini; engelliler kimlik belgesini sunacak.

E-DEVLET'TEN BAŞVURURKEN: e-Devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapılabilecek. Başvurunun tamamlanması için Ziraat Bankası tarafından SMS ile iletilen hesaba para yatırılacak.

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