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Emekliye 2.232 TL bayram ikramiyesi! 2020'de emeklinin bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2019
EMEKLİYE 2.232 TL BAYRAM İKRAMİYESİ!

Emeklilere önemli bir olan bayram ikramiyesi ödemelerine da devam edilecek. Yılda 2 kez verilecek bayram ikramiyesine zammı gündemde. Buna göre; toplam ikramiye 2 bin liradan 2 bin 232 liraya çıkabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Emeklilere önemli bir olan bayram ikramiyesi ödemelerine da devam edilecek. 2 yılda 4 bin lira alan emekliler, 2020'de de Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.

Emekliler, güncellemesi beklentisi taşıyor. Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.



Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.62 olarak yer aldı.

Bu tahmine göre, emeklilerin ikramiyesi bin liradan bin 116 lira 20 kuruşa toplamda da 2 bin 232 liraya ulaşabilecek.

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