Son dakika: Dolar ne kadar olur? 20 Aralık 2019 dolar ve euro kuru...
Dolar ne kadar olur? sorusu internet üzerinden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,5985'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,7240'tan satılıyor. Öte yandan Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında İngiltere ve ABD'de 3. çeyrek büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, dolar kuru hakkında yorumda bulundu. İşte ekonomi haberinin detayları...Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9330'dan işlem görüyor.
Dün yükseliş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan ve ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle 5,9442'ye kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9430'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,9330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,5985'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,7240'tan satılıyor.
Sterlin/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,3020, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1117 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde.
DOLAR NE KADAR OLUR? SORUSUNA YANIT...
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında İngiltere ve ABD'de 3. çeyrek büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.
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