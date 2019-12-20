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Rotayı İspanya’ya kırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2019
ROTAYI İSPANYA’YA KIRDI

Logistics, 30'uncu yılında yönünü 'ya çevirdi. İspanya'da şirket kuran Mars, 2019'u 1.8 milyar lira ciro ile kapatmayı öngörüyor. Mars, İspanya'daki şirketi ile de yılda 10 milyon euro ciro hedefliyor. Mars Logistics Başkanı , " sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir taşıma garantisi sunmaya ve dışı yeni hatlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

MARS Logistics, 30'uncu yılında yönünü 'ya çevirdi. İspanya'da şirket kuran , 2019'u 1.8 milyar lira ciro ile kapatmayı öngörüyor. Mars, İspanya'daki şirketi ile de yılda 10 milyon euro ciro hedefliyor. Mars Logistics Başkanı Garip Sahillioğlu, " sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir taşıma garantisi sunmaya ve dışı yeni hatlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

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