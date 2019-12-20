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Yapay zeka iş birliği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2019
YAPAY ZEKA İŞ BİRLİĞİ

Care ile Enlitic, klinik alanında stratejik ve çok yönlü bir iş birliğine imza attı. İşbirliği kapsamında klinik yapay zeka modelleri 'nin yanı sıra, ve 'da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına sunulacak. Ayrıca Türkiye'de bir Yapay kurulacak.

MLP Care ile Enlitic, klinik alanında stratejik ve çok yönlü bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında klinik yapay zeka modelleri 'nin yanı sıra, ve 'da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına sunulacak. Ayrıca Türkiye'de bir Yapay kurulacak. Care Yönetim Kurulu Başkanı ve 'su Dr. Muharrem Usta, "Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezimiz klinik alandaki yeteneklerimizi daha üst seviyeye taşımamıza ve Avrupa ile Orta Asya'daki operasyonlarımızı büyütmemize katkı sağlayacak" diye konuştu. Enlitic CEO'su Kevin Lyman da "MLP Care ile iş ortaklığımız sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşıyacak" ifadesini kullandı.

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