Yapay zeka iş birliği
Giriş Tarihi: 20.12.2019
MLP Care ile Enlitic, klinik yapay zeka alanında stratejik ve çok yönlü bir iş birliğine imza attı. İşbirliği kapsamında klinik yapay zeka modelleri Türkiye'nin yanı sıra, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına sunulacak. Ayrıca Türkiye'de bir Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kurulacak.MLP Care ile Enlitic, klinik yapay zeka alanında stratejik ve çok yönlü bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında klinik yapay zeka modelleri Türkiye'nin yanı sıra, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına sunulacak. Ayrıca Türkiye'de bir Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kurulacak. MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Muharrem Usta, "Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezimiz klinik alandaki yeteneklerimizi daha üst seviyeye taşımamıza ve Avrupa ile Orta Asya'daki operasyonlarımızı büyütmemize katkı sağlayacak" diye konuştu. Enlitic CEO'su Kevin Lyman da "MLP Care ile iş ortaklığımız sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşıyacak" ifadesini kullandı.
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