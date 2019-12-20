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Altın gençler ödüllendirildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2019
ALTIN GENÇLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

, 'Altın Gençler' uygulaması kapsamında, 2019 yılı 'de gösteren 120 öğrenciyi ödüllendirdi. Banka, 48 yılda 3 bin 500'ün üzerinde öğrenciye ödül vermiş oldu.

, 'Altın Gençler' uygulaması kapsamında, 2019 yılı 'de üstün başarı gösteren 120 öğrenciyi ödüllendirdi. Banka, 48 yılda 3 bin 500'ün üzerinde öğrenciye ödül vermiş oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, başarının ancak disiplinli, sabırlı ve özverili çalışarak sürdürülebileceğine işaret ederek, "Eskiden, üniversitede öğrenilen bilgiler, iş hayatında uzun süre yeterli olabiliyordu. Ancak tüm alanlardaki hızlı dijital dönüşüme kendinizi uyarlamak durumundasınız" dedi.


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