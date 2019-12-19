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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2019
BAKANLIĞA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Sınav başvuruları, 14 Ocak 2020 saat 00.00'a kadar "sinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Bakanlığın 'de yayımlanan ilanına göre, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 8 müfettiş yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Sınav başvuruları, 14 Ocak 2020 saat 00.00'a kadar "sinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi "http://teftissinav.sanayi.gov.tr" sayfasında 17 Ocak 2020'de duyurulacak.

Yazılı sınav 8 Şubat 2020 Cumartesi günü 'da gerçekleştirilecek.

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