Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
Özel sektör yatırımlarının önünün açılması, bu yatırımlara yönelik hukuki güvencenin artırılması ve kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısı alınarak oluşturulması için mevzuat hazırlık çalışması başlatıldı.Buna göre yatırımcıların sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacak, kamu idareleri ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları karara bağlayacak "yatırım ombudsmanlığı" sistemi oluşturulacak.
Yatırımcıya öngörülebilirlik sağlayan genel ilkeler belirlenerek idari işlemlerin buna uygunluğu sağlanacak.
İlgili idareler, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat işlemleri için bünyelerinde yatırım koordinasyon birimleri kuracak.
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