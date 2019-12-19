100 bin konut projesine talep yağıyor!
Giriş Tarihi: 19.12.2019
100 bin konut hamlesine talep yağıyor. 3 günde 111 bin 190 başvuru yapılan ve merakla beklenen sosyal konutlar, lüks segmentte inşa edilecek. Projelerin ihalesi ise 15 Ocak’tan sonra yapılacak.Hükümetin dar gelirli aileleri konut sahibi yapmak için düzenlediği 100 bin konut hamlesine talep yağıyor. 3 günde gelen başvuru sayısı 111 bin 190 oldu. Vatandaşın merakla beklediği TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilecek sosyal konutların lüks segmentte inşa edilmesi planlanıyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. Projenin yeterli talep oluşmaması sebebiyle gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahibine ödediği bedel geri ödeme takvimi çerçevesinde faizsiz şekilde iade edilecek. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. 15 Ocak'a kadar devam edecek talep toplama süreci bittikten sonra projelerin ihalesi yapılacak. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak.
İNŞAATÇILARLA TOPLANTI YAPACAK
Edinilen bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün TOKİ'nin merkezinde yüklenici ve müşavirlerle bir araya gelerek 100 bin konutluk sosyal konut projesinin detaylarını ve ihale sürecini değerlendirecek. TOKİ'nin 2002'den bugüne, 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yaptığını ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Bugüne kadar 857 bin bağımsız bölüm ürettik ve 160 milyar liralık iş yaptık. Sosyal donatılarımızı da eklediğinizde 1 milyon bağımsız bölümün üzerinde tamamen alt gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik, çalışmalar yaptık. Bu çerçevede alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla ve bu ülkede hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek 240 aya varan vade ile 894 lira sabit taksitle bu kampanya yapılacaktır."
KİMLER BAŞVURABİLİR?
* T.C. vatandaşı olmak.
* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak
* TOKİ'den Konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden Konut kredisi kullanmamış olmak.
* Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir Konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak.
* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak.
* Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nin üstünde olmamak.
Sabah
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