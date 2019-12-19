Hazineden ihraç
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 250 milyon euroluk Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirdi. Doğrudan satış yöntemiyle 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli 1 milyar 250 milyon euro tutarında DİBS ihraç edildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 250 milyon euroluk Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirdi. Doğrudan satış yöntemiyle 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli 1 milyar 250 milyon euro tutarında DİBS ihraç edildi.
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