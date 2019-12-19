Emekli ve memura kazanç masası! KPDK bugün toplanıyor
Giriş Tarihi: 19.12.2019
KPDK, hükümet ve memur temsilcilerinin katılımıyla bugün toplanıyor. Sözleşmelilere kadro, emeklilere aile yardımı başta olmak üzere pek çok talepm asaya gelecek...Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) bugünkü toplantısında. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK genel başkanları ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katılacak. Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "310 bin sözleşmeliye kadro talebi ve 3600 ek gösterge taleplerimiz arasında. Gelir vergisinin yüzde 15'i aşan kısmını devletin karşılamasını istiyoruz" dedi.
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