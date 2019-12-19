53 bin kişiye iş fırsatı
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ofisi tarafından takip edilen ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen projelerin ekonomik değerinin 19.2 milyar dolar olacağını belirterek, "Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 52 bin 827 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülüyor" dedi. Oktay, yerli otomobil ile ilgili de "Tanıtımı kısa süre içinde olacak" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ofisi tarafından takip edilen ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen projelerin ekonomik değerinin 19.2 milyar dolar olacağını belirterek, "Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 52 bin 827 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülüyor" dedi. Oktay, yerli otomobil ile ilgili de "Tanıtımı kısa süre içinde olacak" diye konuştu.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Evsiz kimse kalmayacak!
- Dijital şehirler masaya yatırılıyor
- TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?
- Emekli ve memura kazanç masası!
- SGK'dan kaplıca desteği
- Hazineden ihraç
- En hızlı nasıl boşanılır?
- BDDK'dan flaş karar! Sınırlama getirildi
- "Kanal İstanbul özgürlük projesidir"
- Rakamlar açıklandı! 43 bin kişi ilk kez kullandı
Daha Fazla Gör
- Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?
- Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal’ın eşi Kemal Ayvaz kaç yaşında, nereli?
- 18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…
- Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır?
- Trump azil son dakika gelişmesi! Trump azil oylaması sonucu nedir? Azil ne demek?
- Antalya’da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar davası başladı! 'Abim abim' diyerek yaklaşarak...
- Barcelona Real Madrid maçı CANLI anlatım izle | Video
- Birleşmiş Milletler'den 7,7 milyar dolar taahhüt
- TOKİ hangi illerde ve ilçelerde konut yapacak? 2020 TOKİ konutları nerelerde yapılacak?
- Mesut Özil, PES oyunlarının Çin'deki sürümlerinden çıkarılıyor
- Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 5. bölüm izle! | ATV
- Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 76'ya yükseldi