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53 bin kişiye iş fırsatı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2019
53 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ofisi tarafından takip edilen ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen projelerin ekonomik değerinin 19.2 milyar dolar olacağını belirterek, "Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 52 bin 827 kişiye sağlanacağı öngörülüyor" dedi. Oktay, ile ilgili de "Tanıtımı kısa süre içinde olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ofisi tarafından takip edilen ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen projelerin ekonomik değerinin 19.2 milyar dolar olacağını belirterek, "Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 52 bin 827 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülüyor" dedi. Oktay, ile ilgili de "Tanıtımı kısa süre içinde olacak" diye konuştu.

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